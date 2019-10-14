У глави МОЗ Скалецької з'явилися чотири нових радники

У міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької з'явилися чотири нових радники.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ на сторінці у Facebook.

“Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін”, – заявила міністр Зоряна Скалецька.

Відтак, задля продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами, міністр запросила в статусі своїх радників:

заступника керівника проєкту USAID за напрямом підтримки реформи охорони здоров'я Олексія Яременка;

експерта з 20 річним досвідом у сфері громадського здоров'я Віктора Ляшка;

консультанта НСЗУ з розвитку мережі постачальників медичних послуг Матвія Хренова;

спеціаліста з питань європейської інтеграції Серго Квіташвілі.

"Фахівці зосередять увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров'я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування. Перед радниками поставлене завдання розробити проєкти рішень і законопроєкти для ефективного продовження реформи охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

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12 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів України на закритому засіданні, за пропозицією міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, звільнив державного секретаря МОЗ Артема Янчука, призначивши замість нього Інну Солодку.

Ці кадрові перестановки ексглава Уляна Супрун назвала "рейдерським захопленням міністерства охорони здоров'я України".