Україна й Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

Очільники Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промислової палати України в присутності Президента України Володимира Зеленського підписали у Стамбулі договір про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, документ є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.