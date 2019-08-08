Україна проведе земельну реформу до кінця року - Зеленський

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, і висловив сподівання, що таких компаній стане значно більше.

"Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - зазначив глава держави.

Фото: Ольга Будник