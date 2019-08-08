Україна проведе земельну реформу до кінця року - Зеленський
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Укрінформ
Україна до кінця року проведе земельну реформу, щоб з наступного року створити ринок землі на 40 млн гектарів.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у виступі на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", - сказав Зеленський.
Він додав, що в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, і висловив сподівання, що таких компаній стане значно більше.
"Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - зазначив глава держави.
Фото: Ольга Будник