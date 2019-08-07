Україна й Туреччина можуть укласти угоду про вільну торгівлю - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна й Туреччина невдовзі укладуть угоду про вільну торгівлю.

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Співпраця між нашими країнами є надзвичайно насиченою. До кінця року ми проведемо у Києві чергове, восьме засідання стратегічної ради високого рівня. Ми домовились про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році становили понад $4 мільярди. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу. Його розкриттю сприятиме реалізація спільних проектів та лібералізація двосторонньої торгівлі”, - зазначив Президент України.

Зеленський додав: президент Ердоган запевнив його у тому, що Україна і Туреччина можуть досягти суми в $10 мільярдів.

“Сприятиме цьому й укладення угоди про вільну торгівлю. Сподіваюсь, що наші сторони якомога скоріше зможуть досягти компромісу в цьому питанні й підготувати всі необхідні документи”, - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Зеленський запросив Туреччину до відновлення інфраструктури Донбасу

Президент України також запросив турецький бізнес в Україну і гарантував йому комфортну роботу.

“Ми говорили з паном президентом Ердоганом про співпрацю в будівництві доріг, аеропортів, морських портів, в оборонній, енергетичній і туристичній сферах. Наступні роки Україна буде стрімко зростати до 5-7% на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо ряд необхідних реформ, що дозволить зробити Україну магнітом для іноземних інвесторів. Ми вже розпочали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом”, - закликав Зеленський.

Фото Ольги Будник, Укрінформ