Американська компанія розроблятиме вуглеводневу ділянку на шельфі Чорного моря

Комісія при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості обрала переможця конкурсу з розробки надр на підставі угоди про розподіл продукції вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Про це в Facebook написав керівник Trident Acquisitions Ілля Пономарьов.

"Радий повідомити, що Trident виграв сьогодні конкурс за УРП на Чорному морі. Це була важка боротьба, але наша заявка була суттєво вигідніша для України. Вдячні за довіру, надану нам Урядом і особисто міністром Ігорем Насаликом як головою Комісії", - повідомив Пономарьов.

За його словами, компанія докладе всіх зусиль для якнайшвидшого початку видобутку.

Пономарьов зазначив, що очікує затвердження результатів конкурсу Кабінетом міністрів. Він також наголосив, що у компанії є можливість здійснити інвестиції в проект.

"Про доказ можливості проінвестувати обіцяний нами 1 млрд - ми американська компанія, і ні в якій корупції брати участі не можемо. У нас достатньо інших важелів впливу", - наголосив Пономарьов.

Раніше один з учасників конкурсу на розробку морської ділянки «Дельфін» - Caspian Drilling Company - відмовилася від участі в конкурсі.

Насалик вважає, що відкликання заявки Caspian Drilling Сompany пов'язане з тиском на Азербайджан з боку Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на право видобутку вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін", на умовах угоди про розподіл продукції. Запропонована світовим та українським компаніям ділянка площею майже 10 тис. кв. км підготовлена Державною службою геології і надр України і розташована в північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря.

Глава Держгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що проведення такого конкурсу означає залучення щонайменше 1,5 млрд грн інвестицій у пошук і видобуток нафти й газу в Україні. А для інвестора це - відкритий конкурс, термін дії угоди - 50 років з правом продовження.

Згідно з умовами конкурсу, частка держави у прибутковій продукції має становити щонайменше 11% її загального обсягу, а максимальна частка інвестора - 70% загального обсягу виробництва. Переможець конкурсу на розробку ділянки повинен буде забезпечити геологічне вивчення надр на ділянці, в тому числі і буріння щонайменше п'яти свердловин протягом першого п'ятирічного етапу геологорозвідувальних робіт.

На участь у конкурсі на право видобутку вуглеводнів на ділянці «Дельфін» у Чорному морі за угодою про розподіл продукції було подано чотири заявки: від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського ЗАТ «Укрнафтобуріння».

Trident Black Sea на 90% належить американській Trident Acquisitions Corp., створеній у 2016 році як спеціалізована компанія з цільових злиттів і поглинань. Серед її акціонерів - екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. У 2018 році компанія провела IPO на американській біржі NASDAQ і залучила 201,25 млн дол. Ці кошти мають інвестуватися в енергоактиви у країнах Східної Європи.