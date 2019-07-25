Укренерго заявляє, що НЗФ блокує тарифи на друге півріччя

АТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ) просить суд заблокувати постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якою для ДП "НЕК "Укренерго" встановлюється тариф на передачу електроенергії на 2 півріччя.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"АТ «Нікопольський завод феросплавів» для забезпечення свого позову проти НКРЕКП (справа №640/13543/19) подав клопотання до Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії рішення Комісії, яким встановлено тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на друге півріччя 2019 року. Якщо Окружний адмінсуд Києва призупинить дію і цієї постанови НКРЕКП, це означатиме, що Укренерго не зможе придбати електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах та не зможе компенсувати різницю між ринковим і «зеленим» тарифом Гарантованому покупцю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 червня в результаті позову НЗФ суд призупинив дію постанов НКРЕКП, якими з 1 липня встановлювалися тарифи Укренерго на передачу електроенергії (347 грн за МВт-год.) та диспетчерське управління (8,9 грн за МВт-год.).

Згодом, 12 липня НКРЕКП ухвалила нову постанову, якою встановила тарифи для Укренерго на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління. Зокрема, тариф на послуги з передачі електричної енергії було встановлено на рівні 312,14 грн за МВт-год. Втім, 22 липня Нікопольський завод феросплавів звернувся з позовом щодо рішення НКРЕКП з метою скасувати цю постанову регулятора.

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Зараз Укренерго працює за тарифом 57,4 грн за Мвт-год., який встановлено постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 рок . Компанія заявляє, що цей тариф не покриває витрат Укренерго при виконанні своїх функцій в умовах нового ринку електроенергії. Компанія звернулася до Апеляційного суду з вимогою відмінити забезпечення позову Нікопольського заводу феросплавів.