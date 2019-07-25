Укренерго заявляє, що НЗФ блокує тарифи на друге півріччя

Укренерго заявляє, що НЗФ блокує тарифи на друге півріччя

Укрінформ
АТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ) просить суд заблокувати постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якою для ДП "НЕК "Укренерго" встановлюється тариф на передачу електроенергії на 2 півріччя.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"АТ «Нікопольський завод феросплавів» для забезпечення свого позову проти НКРЕКП (справа №640/13543/19) подав клопотання до Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії рішення Комісії, яким встановлено тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на друге півріччя 2019 року. Якщо Окружний адмінсуд Києва призупинить дію і цієї постанови НКРЕКП, це означатиме, що Укренерго не зможе придбати електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах та не зможе компенсувати різницю між ринковим і «зеленим» тарифом Гарантованому покупцю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 червня в результаті позову НЗФ суд призупинив дію постанов НКРЕКП, якими з 1 липня встановлювалися тарифи Укренерго на передачу електроенергії (347 грн за МВт-год.) та диспетчерське управління (8,9 грн за МВт-год.).

Згодом, 12 липня НКРЕКП ухвалила нову постанову, якою встановила тарифи для Укренерго на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління. Зокрема, тариф на послуги з передачі електричної енергії було встановлено на рівні 312,14 грн за МВт-год. Втім, 22 липня Нікопольський завод феросплавів звернувся з позовом щодо рішення НКРЕКП з метою скасувати цю постанову регулятора.

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Зараз Укренерго працює за тарифом 57,4 грн за Мвт-год., який встановлено постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 рок . Компанія заявляє, що цей тариф не покриває витрат Укренерго при виконанні своїх функцій в умовах нового ринку електроенергії. Компанія звернулася до Апеляційного суду з вимогою відмінити забезпечення позову Нікопольського заводу феросплавів.

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