Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн

Починаючи з 1 липня, коли розпочав роботу повномасштабний ринок електроенергії, Україна розпочала імпорту цієї продукції і на сьогодні поставляє її зі Словаччини, Угорщини та Білорусі.

Про це у Facebook пише пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".

"Старт нового ринку електроенергії відкрив можливість імпорту електроенергії в Україну. Так, вже з першого дня роботи нового ринку відбувся імпорт електроенергії в «острів Бурштинської ТЕС», зокрема, зі Словаччини. Вже з 15 липня в «острів» почалися імпортні поставки з Угорщини. Крім того, з 10 липня розпочався імпорт електроенергії з Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.

За даними ДП "НЕК "Укренерго", протягом 1-7 липня 2019 року в «енергоострів Бурштинської ТЕС» імпортовано 37,705 млн кВт-год електроенергії зі Словаччини. За той самий період експорт електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» до Угорщини, Словаччини та Румунії становив 77,743 млн кВт-год.