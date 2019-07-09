Заборонені тарифи: українцям пояснили, як платити за світло

ДП "НЕК "Укренерго" буде виставляти рахунки за свої послуги за старими тарифами, але у платіжці з'явиться також графа "рекомендований платіж", у якій будуть нові тарифи, що були заблоковані судом за позовом АТ "Нікопольський феросплавний завод".

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Через тимчасове припинення в судовому порядку дії постанов НКРЕКП від 07.06.2019 № 954 та № 955, про встановлення тарифів ДП "НЕК «Укренрего" на ІІ півріччя 2019 р., в липні 2019 р. Укренерго виставлятиме рахунки за договорами на свої послуги по тарифу, який діяв до 1 липня 2019 р. — 57,40 грн за МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Водночас у рахунках з’явиться нова графа - "Рекомендовано до сплати". У ній рахунок буде виставлятися за новими тарифами на ІІ півріччя 2019 року, що затверджені постановами НКРЕКП №954 та №955 від 7.06.2019 року.

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"Укренерго рекомендує сплачувати рахунки за свої послуги саме за тарифами, вказаними в графі "Рекомендовано до сплати". Це дозволить забезпечити виконання функцій, покладених на НЕК "Укренерго" у новому ринку електроенергії, а відповідно — підтримувати операційну безпеку енергосистеми. У разі нестачі коштів, які надходитимуть до Укренерго, компанія не зможе компенсувати гарантованому покупцю його витрати на сплату виробникам електроенергії з ВДЕ за "зеленим тарифом" та закуповувати значну частку електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах", - повідомили у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для Укренерго на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.