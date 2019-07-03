НКРЕКП оскаржила рішення про скасування тарифів Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування тарифів ДП "НЕК "Укренерго".

Про це НКРЕКП повідомила у Facebook.

"Щодо призупинення рішень НКРЕКП стосовно встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі на II півріччя 2019 року. НКРЕКП категорично не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 червня 2019 року щодо задоволення заяви Акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» щодо зупинення дії постанов НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Регулятор подав відповідну апеляційну скаргу.

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"НКРЕКП наголошує, що рішення про встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі були прийняті у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії», та враховують ключові складові для запуску та функціонування нової моделі конкурентного ринку електричної енергії", - наголосили у комісії.

На час вирішення спору комісія застерігає про можливість тимчасових неплатежів оператором системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго») за електричну енергію для закупівлі технологічних витрат в електромережах, а також неплатежів за електричну енергію, що вироблена з альтернативних джерел.

"НКРЕКП вживатиме вичерпних заходів з метою якнайшвидшого врегулювання зазначеної ситуації. Ринок електричної енергії продовжує працювати", - додали у комісії.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для Укренерго на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.