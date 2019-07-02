Суд зупинив дію постанов про встановлення тарифів для Укренерго

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію постанов Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на II півріччя 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Саме в день старту нового ринку, 1 липня, Окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення про забезпечення адміністративного позову АТ "Нікопольський завод феросплавів" (№640/11330/19). Суд призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя", - йдеться у повідомленні.

В ухвалі суду зазначається, що створення та функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабінету Міністрів України і не належить до системи органів виконавчої влади, не відповідає Конституції України.

"До такого висновку дійшов і Конституційний суд України у своєму рішенні від 13.06.2019 №5-р/2019", - підкреслюється у документі.

Також в ухвалі стверджується, що постанови НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року є протиправними, оскільки вартість електричної енергії та супутніх послуг є критичним для Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), оскільки в структурі собівартості продукції НЗФ ці витрати є найбільшими.

"Безпідставне та неправомірне, з перевищенням повноважень збільшення НКРЕКП оскаржуваних тарифів більше ніж у 6 разів може призвести до таких негативних наслідків, як зупинка «НЗФ», який є містоутворюючим підприємством, з усіма наслідками цього, як, наприклад, зменшення або навіть припинення сплати відрахувань до бюджетів міста та України, заробітної плати його працівникам тощо", - зазначається в ухвалі суду.

Укренерго, у свою чергу, заявляє, що незастосування зазначених тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається у магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють по «зеленим» тарифам, а також здійснення плати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України. А це унеможливлює функціонування нової моделі ринку.

"Раніше в нашому тарифі втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані. Вони покривалися за рахунок ДП "Енергоринок", яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку. Через Енергоринок сплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють за гарантованим зеленим тарифом", - прокоментували в Укренерго.

Крім того, через тариф покриває вартість допоміжних послуг, які надають генеруючи компанії ОЕС України для забезпечення необхідного рівня резервів.

"Саме для того, щоб забезпечити функціонування нової моделі ринку, до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію НЕК "Укренерго" Регулятор і включив зазначені витрати, фактично переклавши відповідальність з ДП "Енергоринок" на системного оператора. Тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозної вартості електроенергії", - наголосили в Укренерго.

Читайте також: Очільниця НКРЕКП відзначила успішний запуск нової моделі ринку електроенергії

Як повідомлялось, виробничі потужності НЗФ становлять близько 900 тис. тонн феросплавів. За даними ЗМІ частка підприємства у світовому виробництві феросплавів сягає 11%; контролюють завод бізнесгрупи Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.