Очільниця НКРЕКП відзначила успішний запуск нової моделі ринку електроенергії

Енергосистема працює у штатному режимі, перерв у постачанні електроенергії немає, всі основні сегменти та функції нового ринку запрацювали.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, оцінюючи першу добу функціонування нової моделі ринку електроенергії.

"Про запуск нової моделі ринку електроенергії. На завершення першої доби функціонування нової моделі ринку електричної енергії, за оперативною інформацією, готові повідомити про наступне. 1. Енергосистема працює у штатному режимі. Перерв постачання електроенергії споживачам у зв’язку із запуском нової моделі ринку немає. 2. Всі основні сегменти та функції нового ринку запрацювали. 3. Результати перших торгів на ринку на добу наперед сформувались на рівні нижчому, ніж цінові обмеження, встановлені НКРЕКП. 4. Ціна на електричну енергію для населення не змінилась та залишається найнижчою серед європейських країн. 5. Зафіксовані технічні збої у роботі систем та платформ оперативно ліквідовувались", - йдеться у дописі.

За словами очільниці НКРЕКП, "ціна для вугільної генерації склала 159 коп/КВт×год, або на 2% нижче середньозваженого обмеження, що встановлений Регулятором; для державної НАЕК «Енергоатом» зросла на 35%, з 57 коп/кВтгод до 75 коп/КВт×год; для державної компанії Укргідроенерго зросла на 47% або із 75 коп/КВт×год до 110 коп/ КВт×год".

Кривенко зазначила, що "попереду нас очікує іспит на відповідність діючого законодавства реаліям ринку та новим умовам роботи, що передбачають значне зменшення прямого регуляторного впливу". Тож, за її словами, комісія закликає учасників ринку до подальшого діалогу та продовження роботи з удосконалення положень нормативно-правових актів та принципів, що регулюють новий ринок електричної енергії.

Читайте також: На енергетичній біржі відбулися перші торги з продажу електрики для населення

Очільниця комісії висловила "персональну вдячність кожному співробітнику НКРЕКП, ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», ДП «Енергоринок», ДП «НЕК «Укренерго» та проекту «Енергетична безпека» USAID за докладені зусилля у впровадженні з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії".

Вона нагадала, що НКРЕКП з метою імплементації положень Закону України «Про ринок електричної енергії України» було прийнято 48 нормативно правових актів.

З 1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.