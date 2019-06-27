На енергетичній біржі відбулися перші торги з продажу електрики для населення
Про це йдеться на сайті УЕБ.
За результатами торгів, Енергоатом продав 4,14 млрд кВт-год. для забезпечення базового навантаження за ціною 0,5667 грн за 1 кВт-год.
Укргідроенерго продало 138 млн кВт-год. для забезпечення пікового навантаження за ціною 0,6737 грн за 1 кВт-год.
Проведення в Україні електронних аукціонів необхідне для реалізації механізму з покладання спецобов'язків, який гарантує низькі ціни на електроенергію для населення.
Як повідомлялося, днями НКРЕКП ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.
З 1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.