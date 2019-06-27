На енергетичній біржі відбулися перші торги з продажу електрики для населення

ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "Енергоатом" взяли участь у перших торгах на Українській енергетичній біржі з продажу електроенергії для потреб населення у рамках виконання спецобов'язків.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

За результатами торгів, Енергоатом продав 4,14 млрд кВт-год. для забезпечення базового навантаження за ціною 0,5667 грн за 1 кВт-год.

Укргідроенерго продало 138 млн кВт-год. для забезпечення пікового навантаження за ціною 0,6737 грн за 1 кВт-год.

Проведення в Україні електронних аукціонів необхідне для реалізації механізму з покладання спецобов'язків, який гарантує низькі ціни на електроенергію для населення.

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Як повідомлялося, днями НКРЕКП ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

З 1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.