Укренерго залучить 150 мільйонів євро від ЄБРР на модернізацію мережі

ДП "НЕК "Укренерго" залучить 149 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації проєкту «Модернізація мережі електропередачі Укренерго».

Про це інформує пресслужба Укренерго.

"26 червня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про залучення позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в сумі 149 млн євро для реалізації проєкту «Модернізація мережі електропередачі Укренерго», - йдеться у повідомленні.

Проєктом передбачено придбання та заміну 26 одиниць трансформаторного обладнання, а також реконструкцію 12 підстанцій у Західному, Північному, Центральному та Південному регіонах з упровадженням автоматизованої системи керування технологічним процесами на підстанціях (АСКТП).

Зокрема, будуть реконструйовані підстанції 750 кВ «Західноукраїнська», 400 кВ «Мукачеве», 330 кВ «Яворів», 330 кВ «Львів південна», 330 кВ «Нововолинськ», 330 кВ «Грабів», 750 кВ «Донбаська», 330 кВ «Миргород», 330 кВ «Куп’янськ», 330 кВ «Миколаївська», 330 кВ «Трихати», 330 кВ «Лісова».

У компанії наголосили, що заміна силового обладнання з одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв та встановлення АСКТП значно підвищать ефективність та надійність передачі електроенергії, дозволять керувати обладнанням підстанцій дистанційно, без необхідності присутності на об’єктах оперативного персоналу.

Орієнтовний термін завершення проекту – 2024 рік. Наразі компанією Tetra Tech та AF-Mercados EMI – міжнародними консультантами, залученими за сприяння USAID та ЄБРР - розроблено банківське техніко-економічне обґрунтування проєкту.

Проєкт є складовою Комплексної програми автоматизації підстанцій Укренерго, затвердженої компанією у січні 2018 року.