Виробникам "зеленої" електрики нагадали про необхідність укласти договір з Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нагадала виробникам "зеленої" електроенергії про необхідність укладення договору з ДП "НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Окрім укладення договору про врегулювання небалансів, виробники "зеленої" електроенергії мають також укласти з ДП "НЕК "Укренерго" договір на диспетчеризацію, договір на передачу електричної енергії (за умови підключення до мереж ОСП та споживання електроенергії в режимі зупинки роботи станції). Також виробники мають зареєструвати в Укренерго точки комерційного обліку.

Також необхідно укласти договір на передачу електричної енергії з оператором системи розподілу (за умови підключення до мереж обленерго та споживання електроенергії в режимі зупинки роботи станції).

Крім того, виробники "зеленої" електроенергії повинні подати до ДП «Гарантований покупець» заяву про укладення типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання або заяву про укладення додаткової угоди про зміну сторони зобов’язання договору про купівлю-продаж електричної енергії між ДП «Енергоринок» та суб’єктом господарювання.

Як повідомлялося, на днях НКРЕКП ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

Із 1 липня 2019 року відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.