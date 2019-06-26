Укренерго передаватиме дані про роботу енергосистеми на платформу ENTSO-E

ДП "НЕК "Укренерго" на постійній основі передаватиме дані про навантаження, пропускну спроможність та балансування енергосистеми України на платформу прозорості Європейської енергосистеми (ENTSO-E).

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Очільник Укренерго Всеволод Ковальчук та Генеральний секретар ENTSO-E Лоран Шмітт підписали угоду щодо передачі даних з української енергосистеми на платформу прозорості (Transparency Platform). У документі передбачено, що Укренерго на постійній основі буде передавати та оновлювати дані на платформі ENTSO-E щодо навантаження, пропускної спроможності та балансування енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що обмін даними на платформі прозорості - ще один важливий крок на шляху інтеграції Укренерго до мережі європейських системних операторів і є обов’язковою умовою для всіх членів ENTSO-E.

Запропонована Угода про вільне використання даних дозволить усім учасниками ринку та іншим зацікавленим сторонам повторно використовувати дані для будь-якої цілі на безоплатній основі.

Маючи доступ до відкритих даних, трейдери зможуть точніше розраховувати ціну, генерація - визначати оптимальний режим роботи енергоблоків, а системний оператор - підтримувати баланс в енергосистемі завдяки більш точному прогнозуванню споживання й генерації.

Як відомо, Transparency Platform - найбільша та найважливіша база даних європейської енергосистеми. ENTSO-E відповідає за публікації даних з ринків електроенергії відповідно до положень Регламенту Комісії (ЄС) №543/2013 від 14 червня 2013 року.