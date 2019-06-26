У липні аукціони з продажу електрики відбуватимуться щоденно - Міненерго

У липні аукціони з продажу електроенергії відбуватимуться щодня без вихідних.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства енергетики та вугільної промисловості за підсумками першого засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

"У зв’язку з початком дії нового ринку електричної енергії та з метою забезпечення безпеки постачання населенню вирішено на липень 2019 року встановити щоденний графік проведення аукціонів без вихідних днів", - сказано у повідомленні.

На засіданні аукціонного комітету затверджено графік проведення електронних аукціонів купівлі-продажу електричної енергії на 2019 рік та примірні форми договорів купівлі-продажу електроенергії (договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів; договір купівлі-продажу електричної енергії з Гарантованим покупцем для забезпечення загальносуспільних інтересів; договір купівлі-продажу електричної енергії з ОСР/ОСП для компенсації технологічних втрат електричної енергії на передачу/розподіл).

Зазначається, що до складу аукціонного комітету входять представники Міненерговугілля, НКРЕКП, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, а також державних енергогенеруючих компаній.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", повинен бути запроваджений з 1 липня 2019 року. Ця реформа відбувається в межах імплементації Україною Третього енергопакета Європейського Союзу.

27 черня на Українській енергетичній біржі відбудеться перший аукціон із продажу електроенергії ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", призначеної для постачання побутовим споживачам на умовах покладення спеціальних обов'язків (ПСО).