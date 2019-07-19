Обсяги транзиту газу через Україну зросли на чверть після зупинки Nord Stream

Обсяги транзиту газу через Україну зросли на чверть після зупинки Nord Stream

Укрінформ
Оператор газотранспортної системи України фіксує зростання добових обсягів транзиту російського газу через Україну на 25% після повної зупинки обох ниток газопроводу "Північний потік" на ремонт.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Газпром різко збільшив обсяги прокачування газу через українську ГТС з 16 липня, після виведення "Північного потоку" в ремонт плановою тривалістю 15 днів. Станом на 18 липня заявка на транзит російського газу через Україну становить 306,5 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.

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У НАК підкреслили, що, попри збільшення завантаження ГТС України, вона володіє резервними потужностями, які кратно перевищують пропускну спроможність "Північного потоку".

"Перевагою ГТС України є її надійність, гнучкість, розгалуженість та великий запас потужності. Завдяки цьому оператор ГТС України має можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - додали у Нафтогазі.

Як повідомлялося, 16 липня транзит газу через українську ГТС дорівнював 306,6 млн кубометрів, що на 25,3% (на 62 млн кубометрів) більше, ніж було зафіксовано днем раніше.

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