Обсяги транзиту газу через Україну зросли на чверть після зупинки Nord Stream

Оператор газотранспортної системи України фіксує зростання добових обсягів транзиту російського газу через Україну на 25% після повної зупинки обох ниток газопроводу "Північний потік" на ремонт.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Газпром різко збільшив обсяги прокачування газу через українську ГТС з 16 липня, після виведення "Північного потоку" в ремонт плановою тривалістю 15 днів. Станом на 18 липня заявка на транзит російського газу через Україну становить 306,5 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.

У НАК підкреслили, що, попри збільшення завантаження ГТС України, вона володіє резервними потужностями, які кратно перевищують пропускну спроможність "Північного потоку".

"Перевагою ГТС України є її надійність, гнучкість, розгалуженість та великий запас потужності. Завдяки цьому оператор ГТС України має можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - додали у Нафтогазі.

Як повідомлялося, 16 липня транзит газу через українську ГТС дорівнював 306,6 млн кубометрів, що на 25,3% (на 62 млн кубометрів) більше, ніж було зафіксовано днем раніше.