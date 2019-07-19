Україна готова запропонувати РФ контракт на транзит газу вже зараз - Вітренко

Українська сторона готова запропонувати Росії новий контракт на транзит газу після 2020 року вже зараз, а не у вересні, як заявляла російська сторона.

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Україна готова. Ми готові і не чекати вересня (російська сторона казала, що чекає вересня). Пан Шевчович, віце-президент Єврокомісії, на минулій тристоронній зустрічі запропонував варіант, який відповідає розумінню Європи про економічно обґрунтовані умови транзиту, які можуть бути реалізовані на практиці. Ми з цим варіантом згодні”, - написав Вітренко, коментуючи заяву російської сторони про готовність зберегти постачання палива газотранспортною системою України після 2020 року.

Він додав: якщо російська сторона згодна, то можна просто зараз почати працювати над договорами щодо реалізації цього варіанта.

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За словами Вітренка, між Україною та Росією має бути укладена операторська угода (про поєднання газотранспортних систем, interconnection agreement) стосовно потужностей обсягом 90 мільярдів кубометрів, та угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щороку - в середньому впродовж 10 років.

"Усі умови цих договорів будуть стандартними в Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів. Якщо російська сторона не згодна з варіантом Шевчовича, то було б цікаво почути чому, і також почути зустрічну пропозицію. В цьому разі теж не потрібно чекати вересня. Краще це зробити щонайшвидше, щоб був час опрацювати до наступної тристоронньої зустрічі. Затягування часу не є в інтересах жодної з сторін", - наголосив Вітренко.