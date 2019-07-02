Ціни на нафту стабілізувалися — інвестори побоюються скорочення попиту

Нафта торгується в зеленій зоні, зростання цін сповільнилося — слабкі глобальні дані викликали в інвесторів стурбованість з приводу майбутнього попиту на сировину.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE (NYSE:ICE) Futures становить $65,03 за барель, що на $0,03 (0,05%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів становила $65,06 за барель, піднявшись на $0,32 (0,49%).

Ф'ючерс на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,09 (0,15%) - до $59 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $0,62 (1,06%), до $59,09 за барель.

"Ціни на нафту опускаються, оскільки слабкі глобальні економічні індикатори сприяють зростанню побоювань щодо підйому економіки, що переважує позитив, пов'язаний з продовженням угоди про обмеження видобутку країнами ОПЕК", - зазначає аналітик з сировинного сектору Samsung Futures в Сеулі Кім Кварграе. "Ринок як і раніше чекає деталей угоди ОПЕК", - цитує експерта агентство Bloomberg.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 червня вирішила продовжити скорочення постачання нафти до березня 2020 р оскільки члени картелю подолали внутрішні розбіжності з тим, щоб спробувати підтримати ціни на нафту.

Рішення країн ОПЕК про продовження обмеження видобутку ще на дев'ять місяців має бути ратифіковано країнами не-ОПЕК, деякі з яких, і перш за все Росія, вже дали свою згоду.

Крім того, трейдери стежать за розвитком торгового конфлікту США та Євросоюзу: Штати повідомили в понеділок про розширення списку європейських товарів, яких може торкнутися підвищення мит, якщо ЄС не вживе заходів для усунення претензій США, що стосуються субсидування європейською владою авіабудівного концерну Airbus.

Тим часом, американські виробники досягли щомісячного рекорду в 12,16 млн барелів на добу в квітні, як показали дані, хоча очікується, що видобуток нової нафти в США знизиться цього року в порівнянні з минулим роком, згідно з опитуванням основних прогнозистів.

Крім того, трейдери стежать за розвитком торгового конфлікту США та Євросоюзу: Штати повідомили в понеділок про розширення списку європейських товарів, яких може торкнутися підвищення мит, якщо ЄС не вживе заходів для усунення претензій США, що стосуються субсидування європейською владою авіабудівного концерну Airbus.

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Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,23 долара за барель, що на 17 центів вище за рівень закриття торгів ($65,06).