ОПЕК продовжила повноваження генерального секретаря Баркіндо

Міністри країн-членів Організації країн-експортерів нафти продовжили повноваження генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркіндо до 2021 року.

Відповідне рішення ухвалене під час 176-го засідання Конференції ОПЕК у понеділок у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий повідомити, що мого друга Мухаммеда Санусі Баркіндо схвалили на наступні три роки на посаді генерального секретаря ОПЕК" - повідомив журналістам голова конференції ОПЕК, міністр нафти Венесуели Мануель Сальвадор Кеведо Фернандес.

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Мухаммед Баркіндо був обраний на посаду генсека ОПЕК у травні 2016 року. Згідно з уставом ОПЕК, термін повноважень генерального секретаря – три роки.