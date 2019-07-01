В ОПЕК погодили продовження угоди про скорочення видобутку нафти

Міністри країн-членів ОПЕК погодилися продовжити дію угоди про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів у день протягом наступних 9 місяців.

Відповідне рішення було прийнято під час 176-го засідання Конференції ОПЕК у понеділок у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми раді повідомити, що ми досягли домовленості про продовження нинішнього рівня видобутку протягом наступних 9 місяців", - повідомив журналістам голова конференції ОПЕК, міністр нафти Венесуели Мануель Сальвадор Кеведо Фернандес. Таким чином, в ОПЕК підтримали продовження на наступні 9 місяців так званої угоди ОПЕК+, укладеної між членами ОПЕК та нечленами ОПЕК (Росія) у грудні минулого року і дія якої завершилася 30 червня 2019 року.

Очікується, що офіційно угода буде продовжена країнами-членами ОПЕК та країнами-нечленами ОПЕК у вівторок під час спільного міністерського засідання.