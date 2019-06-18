На засіданні Галицького клубу в Перемишлі обговорять співпрацю України й Польщі

Під час двох дискусійних панелей його учасники звернуть увагу на економіку як фундамент міждержавної співпраці, а також роль ЗМІ у висвітленні цієї теми.

Участь у засіданні клубу візьмуть, зокрема, представники міністерства інвестицій та розвитку Польщі, маршалок та воєвода Підкарпатського воєводства, мер Варшави.

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Організатором зустрічі є Вища східноєвропейська державна школа у Перемишлі, Асоціація польських журналістів та редакція видання “Галицький кур’єр” у Львові.