На засіданні Галицького клубу в Перемишлі обговорять співпрацю України й Польщі
Укрінформ
У польському Перемишлі у вівторок відбудеться засідання Галицького клубу, під час якого експерти та політики обговорять актуальні питання українсько-польських відносин.
Зустріч проходитиме під гаслом “Насамперед економіка. Співпраця України і Польщі в останньому десятиріччі”, інформує власний кореспондент Укрінформу.
Під час двох дискусійних панелей його учасники звернуть увагу на економіку як фундамент міждержавної співпраці, а також роль ЗМІ у висвітленні цієї теми.
Участь у засіданні клубу візьмуть, зокрема, представники міністерства інвестицій та розвитку Польщі, маршалок та воєвода Підкарпатського воєводства, мер Варшави.
Організатором зустрічі є Вища східноєвропейська державна школа у Перемишлі, Асоціація польських журналістів та редакція видання “Галицький кур’єр” у Львові.