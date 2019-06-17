Польща пропонує продовжувати санкції проти Росії на рік

Польща виступила з ініціативою продовжувати європейські санкції проти РФ не на шість місяців, як зараз, а на рік.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає кореспондент Укрінформу

Виступаючи перед польськими журналістами в Люксембургу після засідання Ради ЄС у закордонних справах, він зазначив: “На нашу думку, це була б добра ідея (санкції на 12 місяців – ред.), але побачимо, яким буде остаточне рішення”.

Чапутович зауважив, що ініціативу Польщі підтримали балтійські країни. За його словами, якби ЄС прийняв цю пропозицію, то не треба було б кожні пів року повертатися до питання, що діяти з Росією.

Міністр наголосив, що Кремль не змінив своєї поведінки стосовно України, тому необхідна відповідна реакція Євросоюзу.

“Щоразу з’являються якісь нові проблеми. Затримані росіянами моряки перебувають у в’язниці в Москві, а зараз з’явилося питання паспортів. Було б важливо підтримати українські питання, зробити щось важливіше, ніж дотепер”, - констатував глава польської дипломатії.

Ще однією пропозицією з боку Польщі є покарання осіб, відповідальних за видачу російських паспортів.

“На нашу думку, це було б добрим рішенням, хоча цей не було предметом поглибленого аналізу. Це питання координуватиметься у столицях країн ЄС, і на нашому рівні, можливо, якісь рішення буде прийнято”, - підкреслив Чапутович.

Прийняття політичного рішення стосовно продовження санкцій проти Росії очікується на саміті ЄС у четвер-п’ятницю.