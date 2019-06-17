Санкції проти Росії необхідно продовжувати - МЗС Естонії

Санкції залишаються одним з найефективніших засобів реагування на грубе порушення Росією міжнародного права, переконаний глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Про це повідомляє ERR.

"Міністр закордонних справі Естонії Урмас Рейнсалу в понеділок візьме в Люксембурзі участь у засіданні ради Євросоюзу із закордонних справ, де буде обговорюватися підвищення ефективності зовнішньої політики і політики безпеки ЄС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі Рейнсалу має намір наголосити на необхідності тісної євроатлантичної співпраці, а також солідарності в політиці щодо Росії.

"Після окупації Криму ЄС був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - нагадав міністр.

За його словами, санкції залишаються одним з найефективніших засобів реагування на грубе порушення міжнародного права.

"Ми маємо дотримуватись єдиної лінії продовжувати їх, допоки Росія не зробить конкретних кроків для виконання Мінських домовленостей та деескалації", - підкреслив Рейнсалу.

Фото: Urmas Reinsalu, Facebook