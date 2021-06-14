СКУ закликав Верховну Раду не чіпати норми мовного закону

Світовий конґрес українців звернувся до голів Верховної Ради і Комітету ВР з питань гуманітарної та інформполітики, голів депутатських груп і фракцій у Раді та до мовного омбудсмена Тараса Кременя щодо неприпустимості відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язковий показ фільмів та проведення культурних заходів державною мовою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Тарас Кремінь.

«Упродовж усієї своєї історії Світовий Конґрес Українців (СКУ) та об’єднана навколо нього понад 20-мільйонна українська діаспора активно відстоює позиції української мови в діаспорі та в Україні. Саме тому ми щиро вітаємо позитивні зрушення, що відбуваються останнім часом у питаннях зміцнення статусу української мови як державної та помітного збільшення її присутності в публічних сферах на всій території України», – йдеться у листі.

У СКУ переконані, що значною мірою цей успіх пов’язаний із прийняттям два роки тому Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», окремі норми якого поступово набувають чинності та на практиці доводять свою ефективність. Останнім яскравим підтвердженням цього стало набуття чинності з 16-го січня цього року норм закону щодо сфери обслуговування.

Разом з цим у СКУ з прикрістю констатують, що до цього часу на українському телебаченні переважають фільми, серіали, розважальні шоу, які демонструються мовою країни-агресора та значно гальмують процес подолання наслідків тривалого зросійщення.

«Усвідомлюючи вплив, який має телебачення на формування інформаційного та культурного простору, закликаємо Вас особисто та Верховну Раду України не підтримувати законопроєкти окремих депутатів щодо відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язкове демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів державною мовою. Сподіваємося, що завдяки послідовній та рішучій позиції Верховної Ради України щодо зміцнення статусу української мови, 30-ту річницю своєї незалежності Україна та українці всього світу будуть святкувати, насолоджуючись культурним продуктом, що транслюється рідною українською мовою», – підкреслює СКУ.

Водночас Тарас Кремінь наголосив: «Маю надію, що народні депутати України у питанні захисту державної мови стануть на бік українців та держави, а не обслуговуватимуть інтереси окремих кіновиробників та медіахолдингів».

Він подякував СКУ за постійну підтримку України, розвиток української мови, культури, шкільництва за кордоном та потужну співпрацю.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики окремі народні депутати спробують внести до торішнього законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення і радіомовлення (№4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року.