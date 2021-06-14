Кремінь застерігає депутатів від мовної контрреволюції

На засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики окремі народні депутати спробують внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення і радіомовлення (№4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року.

Як передає Укрінформ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє пресслужба уповноваженого.

«Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою, яка набуває чинності із 16 липня, зустріла жорстке протистояння у парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції», - сказав він.

Уповноважений нагадав, що нещодавно завдяки активній позиції патріотичних депутатів та громадськості вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми, однак декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться і досі.

“Появу такої значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми я розглядаю як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою. Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіа-холдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів”, - сказав він.

Кремінь зазначив, що відповідно до статті 10 Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. За його словами, сфера телебачення не є виключенням, а навпаки: базисом інформаційної політики держави.

“Звертаюся до народних депутатів проявити консолідовану позицію та зупинити мовну контрреволюцію у стінах найвищого законодавчого органу України”, - наголосив він.

Як повідомлялося, у статті 23 Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначається: "Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі”. Ця норма набуває чинності 16 липня 2021 року.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.