Після послаблення карантину побільшало скарг на порушення мовного закону - Кремінь

Після послаблення в Україні суворих карантинних обмежень зросла кількість звернень до Уповноваженого із захисту державної мови щодо порушень у сфері обслуговування.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Аналіз даних щодо порушення прав громадян на отримання інформації та послуг українською засвідчив, що після послаблення жорстких карантинних обмежень, зросла кількість звернень та скарг громадян щодо порушення Закону у сфері обслуговування", - повідомив мовний омбудсмен.

Він зазначив, що загалом з початку року надійшло 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону. При цьому продовжує зростати кількість скарг на порушення закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. "Лише за останній місяць таких скарг надійшло 25, усього з початку року - близько 100", - уточнив Кремінь.

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.