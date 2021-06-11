Українці Норвегії виступили за прискорення вступу України до НАТО
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Королівстві Норвегія.
«У листі обґрунтовується важливість підтвердження за результатами цьогорічного Саміту НАТО рішення Бухарестського саміту НАТО щодо набуття Україною та Грузією членства в НАТО та прийняття до кінця поточного року рішення щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, звернення також підтримується численними іншими представниками норвезького суспільства.
Лист було скеровано у рамках адвокаційної кампанії на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, ініційованої Світовим конґресом українців.
Нагадаємо, Світовий конґрес українців напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства для України.