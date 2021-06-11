Українці Норвегії виступили за прискорення вступу України до НАТО

Шість найбільших українських громадських організацій Норвегії звернулися зі спільним листом до прем’єр-міністра та Міністра закордонних справ Норвегії, а також Генерального секретаря НАТО щодо прискорення надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Королівстві Норвегія.

«У листі обґрунтовується важливість підтвердження за результатами цьогорічного Саміту НАТО рішення Бухарестського саміту НАТО щодо набуття Україною та Грузією членства в НАТО та прийняття до кінця поточного року рішення щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, звернення також підтримується численними іншими представниками норвезького суспільства.

Лист було скеровано у рамках адвокаційної кампанії на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, ініційованої Світовим конґресом українців.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства для України.