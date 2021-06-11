У Софії презентували перше болгарське видання драми «Бояриня» Лесі Українки

У Національній бібліотеці Святих Кирила та Мефодія у Софії відбулася презентація першого видання болгарською мовою драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки в перекладі письменника Димитра Хрістова.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Болгарія.

На заході були присутні представники літературних кіл, співробітники Болгарської академії наук, викладачі та студенти Софійського університету, активісти української громади.

З детальною рецензією на «Бояриню» виступив професор Софійського університету, відомий та шанований болгарський літератор пан Людмил Дімітров, який, зокрема, наголосив, що висока майстерність болгарського перекладу «Боярині» дає змогу читачеві відчути твір глибоко особистісно.

«Читання уривків драми студентами відділення україністики Софійського університету українською та болгарською мовами заглибило гостей вечора у тогочасну атмосферу твору геніальної української поетеси та краще розкрило настрої його головних героїв», – розповіли в посольстві.

Також повідомляється, що в рамках літературного вечора Посол Віталій Москаленко подарував Національній бібліотеці нове академічне 14-томне видання творів української письменниці, люб’язно надане Мирославою Філіпович, кандидатом історичних наук, завідувачем відділу аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки. Своєю чергою Директор Національної бібліотеки доц. Красіміра Александрова висловила вдячність за поповнення фонду таким унікальним виданням.

Крім того, чудовим художнім доповненням вечора стала виставка фоторобіт відомої української етнографині Анни Сенік, на яких представлений серпанковий одяг, оспіваний класиками української літератури, зокрема Лесею Українкою.

У посольстві додали, що всі охочі можуть побачити виставку в Національній бібліотеці до кінця червня.

Нагадаємо, наприкінці травня у Національному музеї «Земля та люди» у Софії відбувся українсько-болгарський літературний вечір, під час якого свої твори представили відомі українська поетеса, письменниця і драматург Анна Багряна та болгарський письменник, поет і перекладач Димитр Хрістов.

Фото: посольство України в Болгарії