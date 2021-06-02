У Софії провели українсько-болгарський літературний вечір

У Національному музеї «Земля та люди» у Софії відбувся українсько-болгарський літературний вечір, під час якого свої твори представили відомі українська поетеса, письменниця і драматург Анна Багряна та болгарський письменник, поет і перекладач Димитр Христов.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Республіці Болгарія.

«Гості вечора мали змогу насолодитися як декламуванням авторами своїх творів, так і чудовим музичним виступом відомої болгарської піаністки проф. Жені Захарієвої, мама якої, між іншим, була родом з України», – розповіли в посольстві.

Нагадаємо, у травні українці в Софії відзначили День вишиванки, традиційно зібравшись біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центральному парку столиці Болгарії.

Фото: посольство України в Болгарії