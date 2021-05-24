Українці відзначили День вишиванки у Софії
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Болгарія.
«Голова Спілки українських організацій Болгарії «Мати Україна» Олена Коцева наголосила на важливості цього доброго свята, яке об’єднує українців із різних куточків світу», – йдеться в повідомленні.
Вона зазначила, що цьогорічний ювілейний 15-тий Всесвітній день вишиванки присвячено українській традиційній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення довкілля. Також пані Олена розповіла про традиції відзначення цього свята в Болгарії.
Зауважується, що новинкою цьогорічного святкування стала святкова лотерея.
Нагадаємо, у Болгарії відзначили 207-му річницю з дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка покладанням квітів до пам'ятника Кобзареві у Софії, читанням віршів і дитячими художніми творами.
Фото: Василь Жуківський / посольство України в Болгарії