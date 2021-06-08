У центрі Праги відкрили історичну виставку про Україну

У центрі Праги відкрили історичну виставку «Україна. Довга дорога до самостійності», яку підготували історики Інституту з досліджень тоталітарних режимів Чехії у співпраці з українськими партнерами.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Чехії.

Відкриття виставки відвідав посол України Євген Перебийніс.

Головну роль у роботі над проєктом відіграв україніст, дослідник українського національного руху Давід Свобода.

Історик Давід Свобода

Виставка розповідає про голодомори, сталінські репресії, визвольний рух 1920-1950-х років та інші маловідомі сторінки історії України ХХ століття.

Відвідати експозицію можна до 28 червня на площі Іржі з Подєбрад.

Нагадаємо, у травні у Празі на фасаді будинку №38 по вул. Лужицькій встановили меморіальну табличку українському бібліографу, публіцисту та видавцеві, колишньому співробітнику празької Слов’янської бібліотеки Петру Зленку.

Фото: посольство України в Чехії