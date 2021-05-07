У Празі встановили меморіальну табличку українському науковцю Петру Зленку

У Празі 6 травня на фасаді будинку №38 по вул. Лужицькій встановили меморіальну табличку українському бібліографу, публіцисту та видавцеві, колишньому співробітнику празької Слов’янської бібліотеки Петру Зленку.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Чеській Республіці.

Зауважується, що за цією адресою науковець проживав до арешту радянським НКВС у 1945 році. Петро Зленко помер у 1954 році в одному з таборів радянського ГУЛАГу. Місце його поховання досі не відоме.

«Таблицю встановлено в рамках проєкту «Остання адреса», метою якого є увічнення пам’яті тих, хто стали жертвами сталінського терору. Її спільно відкрили посол України в Чехії Євген Перебийніс, директор Слов’янської бібліотеки Лукаш Бабка, співробітники чеського Інституту досліджень тоталітарних режимів Адам Граділек і Ян Дворжак, а також племінник Петра Зленка – Іван Брезіна», – йдеться в повідомленні.

Під час заходу надзвичайний і повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс закликав чеський осередок «Останньої адреси» продовжити роботу з вшанування пам’яті українців – жертв комуністичного терору в Чехословаччині та висловив готовність посольства активно приєднатися до цієї роботи.

У посольстві нагадали, що Петро Зленко народився в містечку Старокостянтинів на Волині в 1891 році. Навчався спершу в Університеті святого Володимира у Києві, згодом в артилерійській школі в Одесі, звідки був призваний до армії. Служив старшиною спершу в російській, а згодом в армії УНР. У вирі національно-визвольних змагань опинився, як і багато інших його співвітчизників, у Празі, де з фінансовою допомогою Чехословацької держави закінчив Державну школу бібліотекарів та Український високий педагогічний інститут у Празі. З 1936 року і до арешту працював каталогізатором у Слов’янській бібліотеці в Празі. Паралельно займався активною видавничою та науковою діяльністю – видавав у Празі «Український журнал», писав і друкував власні наукові статті, був членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка та Пласту, брав активну участь в житті української міжвоєнної діаспори в Чехословаччині. Особистий архів Петра Зленка знаходиться на збереженні в Слов’янській бібліотеці в Празі.

«Доля Петра Зленка – не поодинокий випадок. Десятки українців, більшість з яких у травні 1945-го року вже мали чехословацьке громадянство, були заарештовані й насильно вивезені до Радянського Союзу. Деяким з них вдалося повернутися до Праги після відбування багаторічних термінів, проте більшість були страчені, закатовані або ж померли в таборах, а місце їхнього останнього відпочинку так і залишається невідомим», – додали в посольстві.

Нагадаємо, на Дорозі мучеників Майданека у польському Любліні 25 березня встановили пам’ятник видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, відомому як «парох концтабору Майданек».

Фото: посольство України в Чехії