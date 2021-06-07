Українська громада Угорщини зустрілася з військовими ЗСУ
Укрінформ
Українська громада Угорщини та посольство України провели зустріч з українськими десантниками з 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
У день, коли українські військові поверталися додому після участі в багатонаціональних навчаннях Saber Guardian – 2021, які проводилися в Угорщині за участю країн-членів НАТО, посольство разом з представниками української громади Угорщини вирішили зробити їм сюрприз.
«На зворотному шляху до Батьківщини ми всі разом зустріли наших Захисників у Будапешті та показали їм місто, виступивши в ролі екскурсоводів», – повідомили в посольстві.
Нагадаємо, у Будапешті відбувся флешмоб до Дня вишиванки.