Українська громада Угорщини зустрілася з військовими ЗСУ

Українська громада Угорщини та посольство України провели зустріч з українськими десантниками з 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

У день, коли українські військові поверталися додому після участі в багатонаціональних навчаннях Saber Guardian – 2021, які проводилися в Угорщині за участю країн-членів НАТО, посольство разом з представниками української громади Угорщини вирішили зробити їм сюрприз.

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«На зворотному шляху до Батьківщини ми всі разом зустріли наших Захисників у Будапешті та показали їм місто, виступивши в ролі екскурсоводів», – повідомили в посольстві.

Нагадаємо, у Будапешті відбувся флешмоб до Дня вишиванки.