Посол в Північній Македонії подякувала українському контингенту KFOR НАТО за промоцію України на Балканах

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк подякувала українському контингенту KFOR НАТО перед черговою 28-ю ротацією за промоцію України на Балканах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

«Ми пишаємося нашими військовими, які серед представників найпотужніших армій країн-членів НАТО доводять, що українські Збройні сили, українські військові достойні бути у складі Альянсу. Дякуємо вам, дорогі наші друзі, за прекрасну промоцію України на Балканах!», – сказала вона.

У посольстві розповіли, що українські військові на чолі з командиром Романом Ковальським завжди брали активну участь у заходах посольства, допомагали презентувати Україну як потужну європейську державу, що має сильне професійне військо.

Своєю чергою командир українського національного контингенту майор Роман Ковальський зауважив, що вже понад п’ять місяців 28-ма ротація українського національного контингенту в Косово виконує покладені на неї завдання з підтримки миру і безпеки на Балканах.

«Сьогодні від імені Генерального секретаря НАТО командувач військ КФОР генерал-майор Франко Федирічі відзначив кожного військовослужбовця медаллю НАТО», – повідомив він.

Ковальський подякував кожному військовослужбовцю за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, порядність та чесність, та за гідне представлення держави України на міжнародній арені.

«Участь України в операціях під егідою Північноатлантичного альянсу є не тільки важливою складовою підтримання безпеки та порядку на світовій арені, а й важливим елементом досягання взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України з відповідними структурами держав Альянсу, що ми наочно і продемонстрували за цей час. Я сподіваюсь що співпраця України з НАТО в майбутньому буде тільки поглиблюватись, адже разом ми стаємо сильніше», – наголосив командир.

Нагадаємо, у Північній Македонії представники української громади та посольства України в День пам’яті та примирення поклали квіти до пам’ятника Визволителям міста Скоп’є.

Фото: посольство України в Північній Македонії