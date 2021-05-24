У Будапешті відбувся флешмоб до Дня вишиванки

Українська громада провела у столиці Угорщини флешмоб до Дня вишиванки з українськими піснями та вишиванками.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Товариство українських сімей та молоді в Угорщині «Нова Хвиля».

«Дякуємо всім учасникам флешмоб до Дня Вишиванки 2021 за те, що не побоялися дощу і прийшли у будній день взяти участь у традиційному флешмобі у серці Будапешта українськими піснями і вишиванками, і так ми змогли продемонструвати, мешканцям столиці Угорщини нашу любов і єдність до рідного, до українського», – йдеться в повідомленні.

Під час події, в рамках міжнародного проєкту «Народжені у вишиванках», раді були вітати маленьку Даринку. Вона отримала свою першу вишиванку.

Організатори подякували Cake_by_Anastasiia за смачні капкейки.

«Український вінок як і вишиванка давно є незмінним культурним символом, тому створений вінок до нашого флешмобу за пропозицією Дім українських традицій Budapest, це не лише прикраса, а й оберіг для нашої громади, адже на ньому ми змогли написати назви міст де ми народилися», – пише «Нова Хвиля».

Нагадаємо, з нагоди святкування 15-річчя Дня вишиванки Українська асоціація «Єдність» та українці Угорщини виклали у Будапешті український орнамент з обгорнутих книг, а сам процес зняли на відео.