КУМФ проведе авторські читання з українським письменником Доржем Бату

Канадсько-Українська Мистецька Фундація (КУМФ) запросила на авторські читання з українським письменником бурят-монгольського походження, громадянином США Доржем Бату (Андрієм Васильєвим).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Захід відбудуться 6 червня о 20.00 за Києвом. Реєстрація на вебінар за посиланням.

Дорж Бату є автором дилогії «Франческа. Повелителька траєкторій» і «Франческа. Володарка офіцерського жетона», роману «Моцарт 2.0» та повісті «Таємниця старого лами».

Дорж Бату народився і виріс в Бурятії, закінчив Бурятський державний університет. За освітою історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю. Одружився з американською дизайнеркою українського походження Яриною Жук і 2002 року переїхав жити до України. Виховують двох доньок, Софію та Христину. Працював телевізійним журналістом на загально­національних каналах «1+1» та «Інтер». Переїхавши до США, працював кореспондентом «Голосу Америки» та «ТСН». Член Медіакорпусу ООН. У 2013 році покинув журналістику і став працювати в авіакосмічній галузі. Нині Дорж Бату – математик, спеціаліст з траєкторій космічних апаратів.

Вступне слово, організатор:

Ольга Хомета – літературознавиця, докторантка на кафедрі славістики Торонтського університету, де вона викладає мови та літературу. Ольга здобула ступінь магістра за спеціальністю теорія української літератури в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Ольга також закінчила літню школу з українських студій при Гарвардському університеті.

У Торонтському університеті Ольга досліджує українську та російську поезію ХХ століття, модернізм, пізній модернізм, соцреалізм, сучасну українську літературу, теорію вентрилоквії, гротеск, теорію травми. Її дисертація «Пізній модернізм в СРСР: українська та російська літератури 1928-38 років» охоплює поезію Павла Тичини, Миколи Бажана, Едуарда Багрицького, Іллі Сельвінського та Осипа Мандельштама 30х років.

Нещодавно Ольга доповіла про поетику вентрилоквії у збірці «Партія веде» Павла Тичини на запрошення Наукового Товариства Шевченка в Канаді, а також прочитала доповідь «Поетика гротеску: Взаємні переклади Микола Бажана та Едуарда Багрицького» на щорічній конференції ASEEES (Association of Slavic, East European, and Eurasian Studies) в листопаді минулого року.

Поза академічною та викладацькою діяльністю, Ольга перекладає поезію між англійською та українською мовами та пише власні поезії обома мовами.

Модератор, організатор:

Уляна Глинчак, Голова програмного комітету КУМФ, продюсер, українська телемережа Контакт ТБ.

Підтримати цей проєкт фінансово можна через посилання або ж ставши членом Канадсько-Української Мистецької Фундації.

Глядачі з Канади можуть також скласти пожертву натиснувши DONATE на Фейсбук-сторінці КУМФу.

Фото: Вікіпедія