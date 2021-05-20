В Анталії на фестивалі виступили українські дитячі творчі колективи

На україно-турецькому фестивалі «Зірки Туреччини», що проходив у травні у провінції Анталія, відбувся концерт українських дитячих творчих колективів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило консульство України в Анталії.

«Понад 100 учасників з різних регіонів України продемонстрували свою любов до української пісні та танцю», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що захід відбувся за підтримки Консульства України в Анталії, мистецької компанії Glow Art, громадської організації «Українська родина» та готелю Magic Sun.

Нагадаємо, найменші представники української діаспори – учні українських суботніх шкіл з різних турецьких міст підготували відеопривітання до Дня національного суверенітету та дітей Туреччини.

Фото: консульство України в Анталії