У посольстві України в Туреччині приспустили прапор, вшановуючи жертв депортації 1944 року

У посольстві України в Туреччині на знак вшанування жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року приспустили державний прапор із жалобною стрічкою.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Лише у перші роки депортації загинули десятки тисяч кримських татар. Решта десятиліттями були позбавлені своїх прав і отримали дозвіл повернутися на батьківщину тільки після 1989 року. Однак на практиці лише після здобуття Україною незалежності стало можливим справжнє повернення кримських татар до Криму», – йдеться у пресрелізі посольства з нагоди річниці трагічних подій 1944 року.

Дипломатичне представництво України в Туреччині вказує, що трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році після незаконної окупації українського півострова російськими окупаційними військами.

«Почалася друга гібридна хвиля депортації кримських татар та штучна зміна демографічного складу півострова. Вона виражається у політичних, релігійних, культурних переслідуваннях: забороною Меджлісу кримськотатарського народу, системними репресіями, переслідуваннями та порушеннями прав кримських татар, які виступили проти збройної агресії РФ. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки та виїхати до материкової України», – йдеться в тексті.

Українські дипломати закликали світову спільноту вшанувати пам'ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу, засудити агресію Росії проти України та нові репресії проти кримських татар, закликати Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права та повністю виконати вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: Ольга Будник