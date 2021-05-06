Український шеф-кухар отримав топову міжнародну кулінарну нагороду

Український шеф-кухар Юрій Ковриженко отримав звання Амбасадора смаку за глобальну гастрономію – топову офіційну нагороду для шеф-кухарів та інших суб'єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила урядова організація Ukraine UA.

Фото: Iurii Kovryzhenko у Фейсбуці

«Юрій уже давно промоутер української кухні на світовому рівні в межах кулінарних подій по всьому світу, відкриваючи українські ресторани за кордоном, співпрацюючи з фермерами та місцевими виробниками, а також модернізуючи українську кухню», – йдеться в повідомленні.

Так, одна з його флагманських кулінарних інновацій – поєднання українських національних традицій з молекулярною гастрономією. Крім того, до «Мішлен Червоний гід» і журналу «Шеф» увійшло зображення молекулярного борщу Юрія.

Фото: Iurii Kovryzhenko у Фейсбуці

Нагадаємо, шеф-кухар, популяризатор української кухні Євген Клопотенко дав звану вечерю для шефів провідних ресторанів Нью-Йорку у відомому серед українців ресторані «Веселка».