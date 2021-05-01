У Вірменії українці взяли участь у майстер-класі з писанкарства
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Вірменія.
«Під час майстер-класу Іван Кулеба розповів про історію, сакральне значення і таємниці писанкарства, зазначивши, що писанка є давнім артефактом української культури, на якому переплелися традиції та вірування багатьох поколінь українців», – ідеться в повідомленні.
Зауважується, що передвеликоднє навчання з писанкарства відбулося в захоплюючій атмосфері творчості, сімейного затишку, радості та взаємопідтримки.
«Наприкінці заходу посол України вручив усім учасникам почесні грамоти за поширення українських традицій і культури на теренах вірменської держави, а також святкові подарунки», – додали в посольстві.
Нагадаємо, посольство України в Киргизькій Республіці напередодні Великодніх свят провело у своєму приміщенні майстер-клас з мистецтва розпису українських писанок.
Фото: посольство України в Республіці Вірменія