У СКУ привітали створення українським урядом Кримської платформи
Як передає Укрінформ, про це повідомив президент СКУ Павло Ґрод під час панельної дискусії «Кримська платформа: Дорожня карта деокупації» спільно з Представництвом України при ЄС напередодні Дня спротиву російській окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
«СКУ вітає ініціативу українського уряду щодо створення Кримської платформи», - зазначив пан Ґрод. У вступному слові він наголосив, що під російською окупацією Крим перетворився на поліцейську державу, «чорну діру» в правах людини, що ускладнило відстеження будь-яких зловживань. Ситуація в Криму має наслідки далеко за його межами, адже тактика, яка там застосовується, застосовується і в Росії, в тому числі проти української громади. «Сьогодні в Криму Москва випробовує дуже репресивні тактики щодо національних меншин… і застосовує їх щодо подальших переслідувань політичних опонентів та етнічних меншин, включаючи українців», - зазначив очільник СКУ.
Він наголосив, що СКУ та українська діаспора є критично важливими для громадянського суспільства і підняття питання важливості щодо Криму серед міжнародної аудиторії. Павло Ґрод нагадав, що українські організації у партнерстві з українським урядом та кримсько-татарською спільнотою на світовому рівні започаткували та впровадили кампанії громадської дипломатії, покликані повідомляти про реалії окупованого Криму, а також боротися з російською дезінформацією у світі.
«Ми ніколи не дамо світові забути про те, що Крим - це Україна», - резюмував голова СКУ. У панельній дискусії висловили свої думки ще ряд українських та міжнародних політиків та громадських діячів. Зокрема, модератором дискусії був Голова Ради Міжнародної політики СКУ, Посол Канади в Україні Роман Ващук.
Також в заході брали участь представник президента України в Криму Таміла Ташева, член Європейського Парламенту Андріус Кубіліус, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн, голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група» Ольг Скрипник та експерт з питань Криму Андрій Клименко.
Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформи, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.
Фото: СКУ