У СКУ привітали створення українським урядом Кримської платформи

Світовий Конґрес Українців вітає рішення української влади щодо створення Кримської платформи та продовжуватиме залучати українців по всьому світу до підняття кримського питання серед міжнародної аудиторії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив президент СКУ Павло Ґрод під час панельної дискусії «Кримська платформа: Дорожня карта деокупації» спільно з Представництвом України при ЄС напередодні Дня спротиву російській окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

«СКУ вітає ініціативу українського уряду щодо створення Кримської платформи», - зазначив пан Ґрод. У вступному слові він наголосив, що під російською окупацією Крим перетворився на поліцейську державу, «чорну діру» в правах людини, що ускладнило відстеження будь-яких зловживань. Ситуація в Криму має наслідки далеко за його межами, адже тактика, яка там застосовується, застосовується і в Росії, в тому числі проти української громади. «Сьогодні в Криму Москва випробовує дуже репресивні тактики щодо національних меншин… і застосовує їх щодо подальших переслідувань політичних опонентів та етнічних меншин, включаючи українців», - зазначив очільник СКУ.

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Він наголосив, що СКУ та українська діаспора є критично важливими для громадянського суспільства і підняття питання важливості щодо Криму серед міжнародної аудиторії. Павло Ґрод нагадав, що українські організації у партнерстві з українським урядом та кримсько-татарською спільнотою на світовому рівні започаткували та впровадили кампанії громадської дипломатії, покликані повідомляти про реалії окупованого Криму, а також боротися з російською дезінформацією у світі.

«Ми ніколи не дамо світові забути про те, що Крим - це Україна», - резюмував голова СКУ. У панельній дискусії висловили свої думки ще ряд українських та міжнародних політиків та громадських діячів. Зокрема, модератором дискусії був Голова Ради Міжнародної політики СКУ, Посол Канади в Україні Роман Ващук.

Також в заході брали участь представник президента України в Криму Таміла Ташева, член Європейського Парламенту Андріус Кубіліус, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн, голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група» Ольг Скрипник та експерт з питань Криму Андрій Клименко.

Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформи, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Фото: СКУ