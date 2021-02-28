На адмінмежі запустили прапор України з посланнями для жителів окупованого Криму

Українські активісти у суботу на адмінкордоні в Херсонській області запустили у бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для кримчан.

Як передає Укрінформ, акція присвячена Дню спротиву окупації Криму, повідомляє Крим.Реалії.

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор на кілька днів розмістили в «Кримському домі» в Києві, щоб усі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

«Діти писали: «Крим – Україна», «Крим буде Україна». До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів», – зазначив активіст.

За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Зазначається, що прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова.

Прапор запустили до Криму на повітряних кулях із Каланчака.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів від'єднати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про окремі заходи з деокупації та реінтеграції окупованого Росією Криму.

Фото: ua.krymr.com