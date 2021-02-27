У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»

Банер із зображенням анексованого Російською Федерацією півострова Крим та написом "Крадене" розмістили навпроти Генерального консульства РФ у Харкові.

Як передає Укрінформ, зображення розміщене на розі вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної, за парканом університету "ХПІ", повідомляє Суспільне.

Праворуч на банері — емблема контррозвідки Служби безпеки України.

Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові з'явився мурал із символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис "Пам'ятаємо — перемагаємо".

До Дня кримського спротиву російській окупації біля посольства РФ у Києві СБУ розмістила банери з написом "Крим — це Україна". Рекламні щити з аналогічним змістом днями з'явилися на центральній вулиці Харкова — Сумській.

Фото: Суспільне Харків