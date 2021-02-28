Байден може взяти участь у саміті Кримської платформи - Джемілєв

Є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформи, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Таку думку учора висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передлає Укрінформ із посиланням на "Крим.Реалії".

«Президент підписав указ про створення «Кримської платформи». Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду (приєднатися – ред.). Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі й Джо Байден 23-го числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати», – сказав Джемілєв.

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Він також зазначив, що вважає створення «Кримської платформи» істотним кроком на шляху до деокупації Криму.

«Питання окупованого Донбасу якоюсь мірою на базі Мінських угод обговорюється. Але тему деокупації Криму Путін взагалі обговорювати не хоче. І нахабно заявляє те, що це земля Росії, і те, що там діється, на окупованій території – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим, зрозуміло, ні Україна, ні світова спільнота, ні в якій мірі не може погодитися, і робитимуться необхідні заходи з деокупації», – додав Джемілєв.

Нагадаємо: Білий дім поки офіційно не підтвердив участь президента Байдена в саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.