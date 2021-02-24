Як пандемія шкодить і сприяє школам українознавства у США

У США школи українознавства у час пандемії перейшли на віртуальне навчання, у зв’язку з чим деякі освітні заклади втратили частину учнів, тоді як інші, навпаки, здобули.

Детальніше про досвід таких шкіл у Каліфорнії розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

Учителька української суботньої Рідної школи у Лос-Анджелесі Людмила Яхно проводить урок за комп’ютером у себе вдома. Вона вже шість місяців викладає українську мову та літературу в режимі онлайн. За її словами, до нових реалій було пристосовуватися непросто.

«Ми більше присвячували увагу тому, як ми вітались, як ми розказували, як у нас пройшов цей тиждень, що відбулося нового, а онлайн так не виходить. Діти інколи незручно почуваються, що ми як би не бачимося, а бачимося онлайн. І діти поводяться трохи інакше, вони не зовсім відчувають ефект присутності», – розповіла вона.

Рідна школа у Лос-Анджелесі вже працює понад 35 років. Тут діти не лише вивчають історію та мову України, а й спілкуються з однолітками. Та під час пандемії кількість дітей у школі різко зменшилася.

«Зараз залишилося четверо дітей у класі», – повідомила Яхно.

Водночас загалом Рідну школу відвідує приблизно 20 дітей.

А от в Сан-Франциско онлайн-навчання хоч і відняло кілька школярів, відвідуваність збільшилася за рахунок дітей з віддалених районів.

«Раніше до нас приїжджали люди, які в межах максимально півтори години, ну майже до двох – з Сакраменто приїжджали люди. Але після того, як ми почали займатися онлайн, людей зацікавило, чи можна долучитися, адже вже не потрібно приїжджати. І таким чином до нас приєдналися люди з Санта-Барбари (Каліфорнія), Вівервілла, що поблизу Реддінга (Каліфорнія). Є одна учениця з Гаваїв», – розповів Андрій Шерега, директор Української школи у Сан-Франциско.

Тож тепер в Українській школі в Сан-Франциско подумують, як не розгубити нових учнів після закінчення домашнього карантину. Тимчасом як у Рідній школі Лос-Анджелеса дуже сподіваються на повернення їхніх учнів після пандемії.

«Попри виклики, українські школи Каліфорнії, в яких вчителі працюють на здебільшого волонтерських засадах, продовжують свою місію навчання української мови та культури і не збираються закриватися за жодних обставин», – ідеться в публікації.

Фото: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско