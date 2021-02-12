Українська онлайн: як українці в Америці організовують для своїх дітей вивчення мови

У США українці, які не мають поруч великої української громади, але хочуть вчити своїх дітей української мови, відкривають власні онлайн-курси і школи.

Детальніше про це розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

«Українські родини, що живуть у США, погоджуються, що підтримувати в еміграції українську мову, культуру та традиції серед дітей дуже непросто, особливо, якщо поруч немає великої української громади. Однак, таку можливість відкриває онлайн-формат навчання, тож батьки почали започатковувати власні школи й заняття», - йдеться у публікації.

Одна з таких онлайн-шкіл, де дітей за кордоном вчать учителі з України, - Bright Kids Ukrainian Online School. Її заснувала львів'янка Надія Журба. Родина понад три роки тому переїхала в місто Остін у Техасі. З часом батьки помітили, що дітям не вистачає спілкування рідною мовою, і так виникла ідея щодо школи.

«Що довше ми тут є, то в дітей англійська більше переважає. Хоча ми вдома лише українською спілкуємось, постійно читаємо книги, щороку їздимо в Україну, але цього побутового рівня було не достатньо», - розповідає Журба.

Вона викладала англійську в українській школі й також працювала в американській, тому намагається поєднати підходи до навчання з обох країн.

«За три місяці існування школи ми вже маємо 10 курсів, 14 вчителів, і дітей вже навчається 70-80», - зазначає Журба.

Школа пропонує групові чи індивідуальні уроки для дітей від молодшого шкільного до підліткового віку й пропонує курси з української мови й культури, програмування, малювання і музики. За словами засновниці, найпопулярніший курс – improv, тобто імпровізація.

Викладач з акторського мистецтва improv Ростик Лоза пояснює: «Дитина має розуміти, що вона може. І насправді, великий пласт наших занять та ігор орієнтовані на те, щоб дитина хвалила себе, не забувала, що вона може, навіть якісь дрібниці, але вона точно унікальна. Вони потрошки, потрошки відкривають свої інші сторони, і це просто нереальне задоволення отримуєш, коли бачиш, наскільки дитина багатогранна».

Імпровізація є серед курсів, які вивчають 8-річна Маша й 5-річна Мія з родини інженерів з Житомира, що мешкають у Нью-Гемпширі. Їхні батьки Анна Бистрова та Володимир Селюченко пояснюють, що підтримання рідної мови відіграє для них дуже важливу роль: «Ми українці, у нас українське коріння, і ми вважаємо, що мова – це те, що живить це коріння, це невід’ємна частина нас».

Бистрова розповідає, що спочатку вони спробували взяти онлайн-курс для старшої доньки і були настільки задоволені якістю уроків і результатами, що записали і другу доньку. «Наразі ми беремо такі курси як мистецтво, музика, шахи, програмування й театральне мистецтво», - зазначила Бистрова.

Як зазначається, як бонус, у дітей розширюється коло однолітків для спілкування українською.

Цим питанням перейнялась і Юлія Поррас із Херсонщини, що з родиною живе у Вірджинії та має сина-підлітка й 3-річну доньку. Вона заснувала свої онлайн-заняття «Наша мова» для дошкільнят у невеликих групах і планує також розширювати курси й вікові групи дітей.

Жінка розповідає: «Чомусь я вважала, що якщо я розмовляю мовою, то моя дитина її підхопить. Коли у 2,5 роки моя мала почала говорити винятково англійською, - ці перші слова, якісь її ігри, - вона все це почала робити англійською, і мені реально стало страшно», - поділилася Поррас.

Її концепт - заняття з раннього розвитку для малечі за методикою Монтесорі, Доман, сім'ї Нікітіних. «Це й логоритмика, і якісь елементарні математичні уявлення, кольори вивчаємо, форми, емоції. Наразі ми пропонуємо ще новий варіант занять – етновокал, це українська пісня», - пояснює Поррас.

Її чоловік – англомовний, і підтримувати українську у двомовній родині дуже важко, зауважує жінка.

Із цим стикнулась і киянка Оксана Шевченко, яка живе 17 років у Каліфорнії. В її родині чотири мови: українська, російська, болгарська, англійська. Завдяки Юлії Поррас вона знайшла учительку української для свого 5-річного сина Даніеля. Шевченко обрала формат індивідуальних занять.

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Окрема перевага занять із вчителями з України – фінансова доступність для родин в Америці. Заняття у цих двох онлайн-школах коштують від 8 до 12 доларів. Для порівняння, одне заняття з музики в американській школі коштує в середньому від 20-30 доларів. Виграють і вчителі в Україні, й діти, кажуть засновниці шкіл.

«Що мене ще також надихає у цій справі, це те, що завдяки моїй такій діяльності на цей період часу в Україні одинока мама-вчителька має ще такий додатковий заробіток», - додає Поррас.

Як зазначає Журба, в її школі, приміром, працює ветеран АТО, вчитель з шахів, який раніше вчив сестер Музичук.

Батьки погоджуються, що онлайн-заняття мають свої недоліки, але часто це чи не єдиний спосіб підтримувати в дітей бажання говорити українською.

«Ми безумовно будемо продовжувати. Нам дуже сподобалось, і діти адаптувались до онлайн-формату. Ми дуже чекаємо, коли діти повернуться до школи. Але онлайн-уроки будуть доповненням до їхнього навчання, щоб дати той набір знань і навичок, які вони б хотіли мати», - говорять в родині Анни Бистрової та Володимира Селюченка.

Фото: Суспільне, Голос Америки (надані Анною Бистровою, Юлією Поррас, Оксаною Шевченко)

Відео: Голос Америки. Українською