У Союзі українців Румунії відстоюють право української меншини на доступ до освіти рідною мовою

Депутат румунського парламенту і голова Союзу українців Румунії (СУР) Микола-Мирослав Петрецький звернувся до міністра освіти Румунії Соріна Кимпяну з приводу, зокрема, зменшення кількості класів з українською мовою викладання в кількох освітніх закладах країни.

Про це Петрецький повідомив 29 січня в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Голова СУР поінформував, що навчання українською мовою на рівні середньої школи здійснюється у трьох освітніх закладах: Педагогічному ліцеї ім. Тараса Шевченка у м. Сігету Мармацієй Марамуреського повіту, Технічному коледжі ім. Лацку Воде в м. Сірет Сучавського повіту та Національному коледжі ім. Юлії Гашдеу у місті Лугож Тиміського повіту. Але перші два заклади, за словами депутата, в даний час стикаються зі спробою зменшити освітні права учнів, які навчаються рідною мовою за рахунок зменшення кількості класів з українською мовою викладання.

«Якщо ці плани будуть втілені у життя, чимало учнів з Марамуреського, Сату-Марського, Сучавського та Ботошанського повітів не зможуть навчатися рідною українською мовою на рівні середньої школи, що матиме серйозні наслідки й для вищої освіти українською мовою», - вважає Петрецький.

Крім цього, повідомив голова СУР, нещодавно Марамуреський повітовий шкільний інспекторат без жодних пояснень відхилив прохання керівництва ліцею ім. Тараса Шевченка про надання ставки завгоспа та пів ставки шкільного бібліотекаря.

«Враховуючи вищевикладене, я звернувся до міністра освіти Соріна Кимпяну з проханням пояснити причини, що лежать в основі такого ставлення, що негативно впливає на освіту українською мовою», - повідомив Петрецький.

Він також наголосив: «Доступ до освіти рідною мовою учнів, які належать до національних меншин, особливо у нинішніх умовах пандемії коронавірусної інфекції, залишається одним із пріоритетних завдань моєї діяльності як парламентарія та голови Союзу українців Румунії».

Голова СУР також повідомив, що надіслав депутатські звернення міністру сільського господарства та розвитку сільських районів і міністру регіонального розвитку та державного управління через незадовільну якість і терміни виконання робіт з модернізації або розвитку місцевої інфраструктури. Це, зокрема, стосується асфальтування доріг в селі Вишня Рівня Марамуреського повіту, відновлення мережі водопостачання й водовідведення у Вишні Рівній та про ремонт і модернізацію місцевої школи. У своїх зверненнях Петрецький попросив міністрів якомога швидше вирішити ситуацію на благо мешканців села.

Крім того, голова СУР повідомив, що нещодавно звернувся до прем’єр-міністра Румунії з проханням «знайти стале рішення для забезпечення належного функціонування суспільної радіостанції - одного з небагатьох надійних джерел інформації для громадян Румунії, якому вдається успішно боротися з великою кількістю фейкових новин. Румунське радіо має понад 4,5 млн слухачів, що становить приблизно третину від загальної аудиторії Румунії».

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Петрецький у п’ятницю, 29 січня, також провів першу зустріч з новим мером міста Сігету Мармацієй Василем Молдованом. Як зазначається в соцмережі, спілкування пройшло у відкритій та конструктивній атмосфері.

Теми дискусії були зосереджені на основних проблемах, з якими стикається Педагогічний ліцей ім. Тараса Шевченка – «єдиний в Румунії навчальний заклад системи загальної середньої освіти з українською мовою викладання» - та на можливих шляхах їх вирішення.

Також були обговорені шляхи надання мерією Сігету Мармацієй фінансової допомоги для розміщення у гуртожитку 10 учнів ліцею ім. Тараса Шевченка.

Наприкінці зустрічі сторони домовились про необхідність більш тісної співпраці та розвитку партнерських відносин між Союзом українців Румунії та Мерією Сігету Мармацієй у реалізації спільних проєктів та взаємної підтримки в різних заходах.

Фото: Nicolae-Miroslav Petrețchi