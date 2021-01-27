В Союзі українців Румунії планують спільні проєкти на підтримку освіти українською мовою

Голова Союзу українців Румунії (СУР) і депутат Румунського Парламенту Микола-Мирослав Петрецький обговорив з директором Педагогічного ліцею імені Тараса Шевченка у м. Сігету-Мармацієї Василем Куреляком спільні проєкти, спрямовані на підтримку освіти українською мовою.

Про це Петрецький повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, проєкти будуть здійснені ліцеєм у партнерстві з Союзом українців Румунії та різними релігійними організаціями і церквами, на першому етапі з Українською православною церквою в місті Сігету-Мармацієй.

У рамках цієї робочої зустрічі, що відбулася минулого тижня, голова СУР обговорив з Куреляком «цілу низку організаційних питань та проблем, з якими стикається єдиний в Румунії навчальний заклад системи загальної середньої освіти з українською мовою викладання».

Як зазначається, особливу увагу було приділено освітній пропозиції ліцею з метою підвищення його привабливості: різноманітні спеціалізації, стипендії за навчальні досягнення (успішність), інші заохочувальні виплати, проведення різних виховних та позакласних заходів, екскурсії по Румунії та за кордон тощо.

У цьому контексті Петрецький висловив свою готовність й надалі заохочувати і відзначати учнів за особливі успіхи в освіті, зокрема шляхом надання стипендій від Союзу українців Румунії школярам, які навчаються українською мовою. Крім цього голова СУР повідомив, що надалі виплачуватиме, крім вищезгаданих, додатково 5 спеціальних стипендій з власних джерел.

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Повідомляється, що під час розмови було підкреслено необхідність придбання шкільного мікроавтобуса для перевезення учнів із віддалених сільських населених пунктів. Також обговорили можливість надання грошової допомоги для покриття витрат на проживання та безкоштовне харчування окремих категорій учнів в інтернатах та шкільних їдальнях.

Як зауважив Петрецький, ця зустріч є складовою ініційованої ним кілька років тому кампанії під гаслом «Дізнавайся! Підтримуй! Вирішуй!». Вона передбачає регулярні «робочі поїздки для ознайомлення з проблемами громад у всіх повітах компактного проживання українців, зустрічі та розмови з повітовими та місцевими посадовцями, виявлення та аналіз основних проблем, які можуть бути вирішені на парламентському рівні, та їх взяття під особистий контроль до остаточного вирішення».