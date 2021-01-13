Союз українців Румунії у період зимових свят передав гуманітарну допомогу нужденним

Союз українців Румунії (СУР) у період новорічних і різдвяних свят продовжив свої гуманітарні акції з допомоги місцевим українцям, які потребують підтримки.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Представники повітових філій СУР роздали пакунки з основними продуктами харчування багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям та літнім людям, які опинилися в складних життєвих обставинах», - йдеться у дописі.

Гуманітарні акції проводили в населених пунктах Марамороського, Сучавського, Тіміського, Сатумарського, Караш-Северінського, Арадського, Тульчанського та Ботошанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії